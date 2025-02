Eishockey: Eishockey-World-Cup kehrt nach zwölf Jahren zurück

1 Leon Draisaitl darf im kommenden Jahr an den Winterspielen teilnehmen - und 2028 am World Cup? Foto: JASON FRANSON/The Canadian Press/AP/dpa

Die NHL gibt ihren besten Spielern nach der Olympia-Rückkehr 2026 wieder mehr Möglichkeiten, für ihre Nationen zu spielen. 2028 soll es nach zwölf Jahren Pause auch den World Cup wieder geben.











Montreal - In drei Jahren soll wieder ein von der NHL organisierter World Cup stattfinden. Welche Eishockey-Nationen 2028 nach dann zwölfjähriger Pause dabei sind, will die nordamerikanische Profiliga später mitteilen. "Internationale Wettkämpfe auf höchstem Niveau sind für unsere Spieler sehr wichtig - ihre Länder auf dem Eis zu vertreten, liegt in ihrer DNA", sagte NHL-Commissioner Gary Bettman am Rande eines aktuell stattfindenden Vier-Nationen-Turniers.