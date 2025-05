1 Feuer gegen Frostschäden im Weinberg. Foto: picture alliance/dpa/Robert Michael

Erst am Sonntag beginnen die Eisheiligen. Die Temperaturen sind im Osten Deutschlands aber schon scharf gefallen. Weinberge werden mit Rebfeuern erwärmt.











Eine Woche vor den Eisheiligen und der Kalten Sophie am 15. Mai warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den ostdeutschen Bundesländern vor Frost in den kommenden Nächten. Die Nacht auf Dienstag war die kälteste, sagte eine Sprecherin. Demnach fielen die Temperaturen in Bodennähe auf -1 bis -6 Grad. In Nordbrandenburg sogar noch etwas tiefer.