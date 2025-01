Gute Nachrichten für alle Eislauf-Fans: Nach kurzer Schließung startet die Eishalle in Bietigheim-Bissingen am Samstag wieder in den Regelbetrieb.

Fans des Wintersports können sich auf das kommende Wochenende freuen. Nachdem am Sonntag, 5. Januar, die Eishalle in Bietigheim-Bissingen aufgrund einer defekten Pumpe kurzfristig schließen musste, können Besucher ab Samstag, 18. Januar, wieder ihre Runden auf dem frischen Eis drehen.

Die defekte Pumpe ist getauscht und der Eisaufbau ist in vollem Gange. So kann bereits am Samstag ab 12 Uhr der öffentliche Eislauf in der Eishalle wieder starten.„Wir sind dankbar, dass aufgrund schneller Fehlerlokalisierung und Ersatzlieferung die Reparatur durch das Team in Windeseile erfolgen konnte“, so Leiter Thilo Dittmann.