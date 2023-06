1 Susanne Eisenmann beim Interview im Stuttgarter Pressehaus. Foto: Julian Rettig/Lichtgut Foto:

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) verteidigt im Interview mit unserer Redaktion ihre Rolle in der Bewältigung der Corona-Krise – und kündigt gezielte ­Hilfen für Schüler und Lehrer an.









Stuttgart - In den vergangenen Wochen hat es viel Kritik gegeben an Kultusministerin Susanne Eisenmann und ihrem Kurs in der Corona-Krise. Im Interview räumt die CDU-Politikerin Fehler ein und schildert, wie es in den kommenden Monaten in den Schulen besser laufen soll.