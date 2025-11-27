Der erste Teil einer außergewöhnlichen Bahnreise durch Nordwestindien: Acht Tage im Luxuszug Deccan Odyssey – inklusive Taj Mahal, Tigerreservat und Palastbesuch.
Vorschau auf Folge 1087
Die neue Ausgabe begleitet eine Reise im Deccan Odyssey, einem 21 Wagen langen Luxuszug, der mehrere Routen durch Indien anbietet. Die Produktion entscheidet sich für die „Indian Odyssey“, deren erster Abschnitt in Neu-Delhi beginnt. An Bord kümmern sich 46 Crewmitglieder um 58 Gäste – ein Fahrgefühl wie auf einer nächtlichen Kreuzfahrt auf Schienen. Rund 3.000 Kilometer führt die Route durch beeindruckende Landschaften und zu bekannten Sehenswürdigkeiten.