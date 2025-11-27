Der erste Teil einer außergewöhnlichen Bahnreise durch Nordwestindien: Acht Tage im Luxuszug Deccan Odyssey – inklusive Taj Mahal, Tigerreservat und Palastbesuch.

Die neue Ausgabe begleitet eine Reise im Deccan Odyssey, einem 21 Wagen langen Luxuszug, der mehrere Routen durch Indien anbietet. Die Produktion entscheidet sich für die „Indian Odyssey“, deren erster Abschnitt in Neu-Delhi beginnt. An Bord kümmern sich 46 Crewmitglieder um 58 Gäste – ein Fahrgefühl wie auf einer nächtlichen Kreuzfahrt auf Schienen. Rund 3.000 Kilometer führt die Route durch beeindruckende Landschaften und zu bekannten Sehenswürdigkeiten.

Die Folge zeigt die Tierwelt des Ranthambore-Nationalparks mit seinen bengalischen Tigern, den Besuch des Taj Mahal und Stationen in Hathi Gaon, einem Elefantendorf, in dem die Tiere geschützt leben. Am Ende dieses ersten Reisteils steht der Palast von Amber in Jaipur, bevor der zweite Teil der Tour folgt.

Ausstrahlung

Die Folge läuft am Freitag, 28. November 2025, um 14:15 Uhr im SWR in der Reihe „Eisenbahn-Romantik“.

Das ist Eisenbahn-Romantik im SWR

„Eisenbahn-Romantik“ ist eine traditionsreiche SWR-Sendereihe mit Schwerpunkten auf Bahnstrecken, Schienenfahrzeugen, Museumsbahnen und internationalen Eisenbahnreportagen. Die Beiträge greifen sowohl historische als auch aktuelle Themen auf, thematisieren Stilllegungen, Verkehrsprojekte und erfolgreiche Nahverkehrskonzepte. Seit dem Start 1991 entwickelte sich das Format zu einem festen Bestandteil des Programms und besitzt eine bis heute treue Fangemeinde.

Neue Produktionen werden aus Spargründen eingestellt, dennoch entstehen 2025 einige weitere internationale Folgen, die 2026 ausgestrahlt und in der ARD Mediathek abrufbar sein werden. Mehr als 1.000 ältere Episoden bleiben weiterhin online verfügbar und werden regelmäßig wiederholt. Bahnbezogene Inhalte finden zudem künftig in anderen SWR-Formaten ihren Platz, etwa in Reise- oder Verbrauchersendungen sowie in Dokumentationen zu Infrastrukturprojekten wie Stuttgart 21.