Eisenbahn-Nostalgie: Legendärer DDR-Schnellzug ist zurück

Nach mehr als fünf Jahren Restaurierung rollt der historische Schnellzug aus den 60er Jahren wieder. Er bietet künftig bei Sonderfahrten Eisenbahn-Nostalgie.
Radebeul - Dieses Schmuckstück lässt Herzen vieler Eisenbahn-Fans höherschlagen: Bahn-Enthusiasten haben in Radebeul die Rückkehr des historischen Schnellzugs SVT Görlitz gefeiert. Das einstige Prestigefahrzeug der Deutschen Reichsbahn im internationalen Verkehr stammt aus dem Jahr 1968 und wurde über mehr als fünf Jahre hinweg aufwendig aufbereitet. Die Kosten dafür wurden mit etwa 7 Millionen Euro angegeben.