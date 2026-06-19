Eisdielen- und Cafés in Stuttgart: Temperaturen über 30 Grad – bei diesen Eisdielen finden Stuttgarter Abkühlung

Temperaturen über 30 Grad bringen Stuttgarter derzeit ins Schwitzen. Da kommt eine Abkühlung gelegen. Stuttgarts beste Eisdielen für Experientierfreudige, Familien, Veganer und Co.
In Stuttgart klettert das Thermometer dieser Tage auf über 30 Grad Celsius – da darf die kühle Kugel auf der Waffel oder im Becher nicht fehlen. Wir haben Eiscafés und Eisdielen im Raum Stuttgart gesammelt, bei denen sowohl Familien, Fans von Klassikern als auch Probierfreudige und Veganerinnen und Veganer fündig werden: