9 Beim Amore & Gelati in Nürtingen werden nur Bio-Zutaten verwendet. Mehr Geheimtipps für Eisdielen sehen Sie in unserer Bildergalerie. Foto: privat

Richtig gutes Eis gibt es nicht nur in Stuttgart. Auch in den umliegenden Landkreisen werden leckere und ungewöhnliche Sorten angeboten – oft in Bio-Qualität. Dort werden auch Veganer und Laktoseintolerante fündig. Eine Übersicht.















Der Sommer rückt näher! Und die nächsten Tage soll es warm werden. Was ist da besser als ein Eis zur Abkühlung? Und längst gibt es gute Eisdielen mit besonderen Sorten nicht nur in Stuttgart, sondern auch in der Region, also zum Beispiel in Nürtingen, Weil der Stadt, Rutesheim oder Murr.

Wir haben einige Eisdielen in den Landkreisen rund um Stuttgart herausgesucht, die auf irgendeine Weise besonders sind. Zum Beispiel, weil sie Preise für ihr Eis gewonnen haben. Weil sie ungewöhnliche Sorten verkaufen. Weil nicht nur das Eis selbst, sondern auch die Verpackungsmaterialien komplett bio sind. Oder weil rund die Hälfte der angebotenen Sorten vegan ist.

Es lohnt sich also, mal einen Ausflug in die Region zu machen und dort die Eisdielen auszutesten. Und bestimmt ist eine davon auch in Ihrer Nähe. Schauen Sie sich unsere Bildergalerie an.

