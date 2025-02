Nach seiner Zeit in der Suchtklinik wagt Marc Terenzi einen Neustart auf Mallorca. Der Sänger und Reality-Star eröffnet dort gleich drei Eisdielen und will sich damit ein neues berufliches Standbein aufbauen.

Marc Terenzi (46) wagt einen Neuanfang. Der Reality-Star und Sänger, der im vergangenen Jahr wegen Alkoholproblemen in einer Berliner Suchtklinik war, startet jetzt auf Mallorca mit einem neuen Geschäftsmodell durch: Er eröffnet dort gleich drei hochwertige Eisdielen.

Große Pläne auf der Baleareninsel

"Ich fange ganz von vorn an und baue mir jetzt Schritt für Schritt ein neues Leben auf", erklärte der 46-Jährige der "Bild"-Zeitung. Bei der Gastro-Messe "Horeca Baleares" in Palma, stellt er ab Montag drei Tage lang seine exklusiven Eis-Kreationen vor. Zwei der geplanten Standorte stehen bereits fest - "einer am Ballermann und ein weiterer am Paseo Maritimo", wie er dem "Mallorca Magazin" vor Ort verriet.

Zusammen mit seinem Geschäftspartner Jan Witte setzt Terenzi dabei auf Premium-Qualität. Eine Kugel der edlen Eiskreationen, darunter prämiertes Pistazieneis und eine Dubai-Schokoladen-Spezialität, soll vier Euro kosten. "Wir setzen total auf Qualität", betonte der gebürtige US-Amerikaner gegenüber der Inselzeitung und verwies auf seine italienischen Wurzeln sowie die Gastro-Erfahrung.

"Mallorca ist ein magischer Ort"

Die Baleareninsel ist für Terenzi der ideale Ort für den Neustart. "Ich war früher mit der Boyband Natural und als Solokünstler in über 70 Ländern auf Tournee. Unter all diesen Orten ragt Mallorca besonders heraus. Es ist ein besonderer, magischer Ort und ich liebe diese Insel", schwärmte er im Gespräch mit dem "Mallorca Magazin".

Mit den Eisdielen, die Ende Februar oder Anfang März öffnen sollen, will sich der Dschungelkönig von 2017 ein zweites berufliches Standbein aufbauen. Der Sänger wird selbst regelmäßig hinter der Theke stehen. Dem Showbusiness will er aber nicht komplett den Rücken kehren - auch ein neuer Podcast ist bereits in Planung.

Eine "unglaublich verrückte Achterbahnfahrt" liegt hinter ihm

"Die letzten Jahre waren eine unglaublich verrückte Achterbahnfahrt und die letzten sechs Monate waren vielleicht die härteste Zeit meines Lebens", blickt Terenzi in einem persönlichen Clip auf Instagram zurück.

"Ich habe in der Zeit eine Menge gelernt über meine psychische Gesundheit, über meine Probleme mit Alkohol und über mich selbst,", sagt er an seine Followerinnen und Follower gerichtet. Das sei seine Vergangenheit und nun werde er sich Schritt für Schritt sein Leben wieder aufbauen - und seine Fans dabei mitnehmen.