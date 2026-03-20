Eiscafé Pinguin am Eugensplatz: Stuttgarts Kult-Eisdiele wird 40 – „Anfangs herrschte vor dem Pinguin tote Hose“

Als das Pinguin am Eugensplatz eröffnete, „haben wir uns zu Tode gelangweilt“, erinnern sich die Inhaber. Heute hat die Eisdiele der schwäbischen Schaustellerfamilie Weeber Kultstatus.

Die Geschichte des Eiscafé Pinguin beginnt mit drei Mädchen. „Mit drei Mädchen“, sagt sich Adolf Weeber, als seine Frau Christa 1977 nach den Töchtern Esther und Nicole die kleine Kerstin zur Welt bringt, „wird es schwer, ein Karussell auf- und abzubauen.“ Weeber weiß, was der Knochenjob Schaustellerei einem körperlich abverlangt. Er ist ein Wasenkind, Spross einer großen Stuttgarter Schaustellerdynastie.

Also suchen die Weebers, die damals noch mit dem Fahrgeschäft „Hully Gully“ auf den Kirben und Volksfesten unterwegs sind, nach einem Platz, um sesshaft zu werden. Ein Haus mit einem kleinen Geschäft im Parterre, wo man ein Eiscafé wie in Italien eröffnen kann – das ist ihr Traum. 1985 werden sie fündig. Ein Wohnhaus mit einem winzigen thailändischen Reisebüro davor steht am Eugensplatz zum Verkauf. Bevor Adolf Weeber aber zuschlagen kann, muss er noch einen Anruf im Schwarzwald machen. Denn er hatte beim Fahrgeschäftebauer Mack in Waldkirch schon ein neues Karussell bestellt. „Ich habe dem Franz Mack gesagt: Franz, ich muss das Karussell abbestellen, wir wollen uns ein Häusle kaufen.“ Franz Mack, der Gründer des Europaparks, hat Verständnis – und storniert.

Niemand holte sich ein Eis am Eugensplatz

Adolf Weeber setzt sich am Eugensplatz selbst in den Minibagger, auf die mit Sperrholz verrammelten Fenster schreiben die Töchter „Hier entsteht ein Eiscafé“. Aufs Dach kommt als Krönung eine Pinguinfigur mit Zipfelmütze – selbstverständlich von Mack aus Waldkirch.

Im Vorfrühling 1986 eröffnet das Eiscafé Pinguin. 80 Pfennig kostet die Kugel. Und erst einmal kommt – niemand. „Hier war nichts los, tote Hose“, erinnert sich Esther Weeber-Kirschenlohr an die Anfangszeit. Vor dem Eugensplatz wird quergeparkt, der Galatea-Brunnen schläft noch den Dornröschenschlaf, „wir haben uns zu Tode gelangweilt“. Von Schlangen wie heute vor dem Pinguin können sie nur träumen. Mit einem kleinen Eiswagen stellen sich die Weebers in die Calwer Straße, hier verkaufen sie besser als oben am Eugensplatz.

So sah es 1985 am Eugensplatz aus. Ein paar Monate später eröffnete hier das Eiscafé Pinguin. Foto: Weeber

Esther, die Älteste, lernt im Café Schwarz in Untertürkheim Konditorin – und auch wie man Eis macht. Das, sagt die 58-Jährige, sei kein Hexenwerk: „Wenn mer was Guts neitut, kommt auch was Guts raus“, ist ihre Devise. Im Pinguin sind das: Milch, Sahne, Zucker, Früchte – Eier nur im Vanilleeis.

Wann das Eiscafé Pinguin Kult geworden ist? Vielleicht als sich Kerstin, die Jüngste, einen Traum erfüllt, in den frühen Nullerjahren zur Audition fürs Musical „42nd Street“ geht – und genommen wird? Da strömt die Lokalpresse an den Eugensplatz und titelt kreativ „Da steppt der Pinguin“. Zur Premiere im Möhringer Apollo-Theater 2003 lässt sich der stolze Papa extra einen Smoking machen.

Aufregung um einen geklauten Mops und ein vermeintliches Erotikeis

Oder als es 2013 viel Aufregung gibt um den von der Loriot-Säule gemopsten goldenen Mops – und das Pinguin den Grundstock für eine Spendensammlung legt, um der Säule einen fest installierten Mops zu verpassen? Seit damals gibt es das Mops-Eis: MOPS – Mandarine, Orange, Passionsfrucht, Sanddorn. Einen Hype gibt es auch 2015 ums „Erotikeis“: Nicht nur der Boulevard berichtet. Und alles nur, weil der Tonkabohne eine erregende Wirkung nachgesagt wird. 2016 kreieren die Weebers ein weiß-rotes Anti-Abstiegseis aus Mascarpone und Erdbeere für den VfB Stuttgart. Geholfen hat es bekanntlich aber nicht.

Irgendwann kommen die Firmen auf die Weebers zu und wollen Eiskooperationen: Der Maschinenbauer Trumpf zum Beispiel wünscht sich ein blaues Eis, die SSB ein gelbes. Geld kriegt die Eisdiele für solche Kooperationen keines, sagt Weeber-Kirschenlohr.

VfB-Spieler kommen zum Eisessen beim Eiscafé Pinguin

Weil Daimlerboss Dieter Zetsche sich gerne eine Kugel Eis am Eugensplatz holte, gibt es seit vielen Jahren ein Mercedeseis. Klar standen in 40 Jahren auch mal bekannte Menschen vor der Theke, VfB-Spieler zum Beispiel, „aber wir erkennen die Promis meistens gar nicht“, beteuert Esther Weeber-Kirschenlohr. Außer der Moderatorin Verona Pooth, die habe sie an der Stimme erkannt.

Das Jubiläumseis ist aus weißer Schokolade, Keksen und Nussstückchen. Foto: LICHTGUT

Längst ist das Eiscafé Pinguin auch feste Station von Stadtführungen. Immer mal wieder beschwert sich im Netz jemand über lange Schlangen. Oder schimpft, dass man die Kinder ihr Eis selbst bestellen lässt – dabei würden die besonders lang zum Aussuchen brauchen. „Das ist bei uns so, wir drängeln da auch nicht“, sagt Weeber-Kirschenlohr.

In diesem Jahr kostet die Kugel 1,90 Euro und bleibt damit nochmal unter der magischen Zwei-Euro-Grenze. Am Wahlsonntag, einem strahlenden Frühlingstag, haben sie eröffnet. Traditionell schließt das Eiscafé Pinguin Ende September. Früher ging es für die Weebers dann auf den Cannstatter Wasen. Ihren Imbissstand „Witwe Bolte“ haben sie zwar seit 2010 nicht mehr. Doch die Tradition behalten sie bei. „Dann haben wir auch noch was vom goldenen Herbst, bevor wir dann auf den Weihnachtsmarkt gehen.“

Ihre erste Eismaschine haben die Weebers übrigens immer noch. Vor ein paar Jahren haben sie sie generalüberholen lassen, sagt Esther Weeber-Kirschenlohr. „Aus der schmeckt das Eis einfach am besten.“

Das Pinguin – eine Familiensache

Drei Generationen

Adolf Weeber und seine Frau Christa haben das Eiscafé Pinguin 1986 eröffnet. Der 86-Jährige ist immer noch gerne hier, in seinem „zweiten Wohnzimmer“. Christa starb 2024. Geschäftsführerinnen sind heute die Schwestern Kerstin Weeber und Esther Weeber-Kirschenlohr. Deren Söhne Mike und Kevin Kirschenlohr arbeiten ebenfalls mit.