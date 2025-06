Eiscafé im Leo-Center: Nach Jahrzehnten: Stefanello macht neuem Konzept Platz

1 Kiriaki Vraka (Mitte) und ihre Mitarbeiter im „Zoe Ice & More“ im Leo-Center. Foto: Simon Granville

Mehrere Jahrzehnte war Stefanello im Leonberger Einkaufszentrum ein Begriff, wenn es darum ging, Eis essen zu gehen. Jetzt übernimmt Kiriaki Vraka mit „Zoe Ice & More“.











Jaaaaa, Eis! Welchem Kind schießen nicht die Aufregung und pure Freude in die Augen, wenn es um den süßen, cremigen, kühlen und in bunten Farben leuchtenden Genuss geht. Und mit Sicherheit hat schon so mancher junge Eis-Fan davon geträumt, wie es denn wohl wäre, eine eigene Eisdiele zu besitzen. Für Giulia und Zoe hat sich dieser Traum in gewisser Weise erfüllt. Denn ihre Mutter Kiriaki Vraka ist Geschäftsführerin zweier Eisdielen in Leonberg, die nach ihren Töchtern benannt sind. „Giulia Ice & More“ gibt es schon seit etwa fünf Jahren in der Römerstraße 74 gegenüber dem Leo-Center. Nun hat die Familie mit griechischen Wurzeln auch das ehemalige Eiscafé Stefanello im Einkaufscenter übernommen. Und auch das gegenüber in der Leonberger Straße 111.