Freizeitpark im Allgäu Vier Verletzte nach Unfall auf einer Wasserrutsche

Am Dienstag kommt es auf einer Wasserrutsche in einem Freizeitpark im Allgäu zu einem Unfall. Zwei Kinder werden mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Auch zwei Erwachsene müssen in ein Krankenhaus.