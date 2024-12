Eisbahn in Gerlingen: Scharfe Kufen und heißer Aperol

1 36 000 Liter Wasser werden für die Eisfläche benötigt. Foto: Simon Granville

Budenzauber und Eisbahn: Seit dem Wochenende herrscht auf dem Gerlinger Rathausplatz weihnachtliche Stimmung. Das lockte Alt und Jung an. Seit dem Wochenende belebt sie wieder den Rathausplatz: Zum dritten Mal hat der der Stadtmarketingverein „Mein Gerlingen“ eine Eisbahn aufgebaut mit Budenzauber. Das lockte Alt und Jung an. Seit dem Wochenende belebt sie wieder den Rathausplatz: Zum dritten Mal hat der der Stadtmarketingverein „Mein Gerlingen“ eine Eisbahn aufgebaut mit Budenzauber. Das lockte Alt und Jung an. Seit dem Wochenende belebt sie wieder den Rathausplatz: Zum dritten Mal hat der der Stadtmarketingverein „Mein Gerlingen“ eine Eisbahn aufgebaut mit Budenzauber. Das lockte Alt und Jung an.











Link kopiert



„Es ist eigentlich alles toll hier!“ Artem ist einer der Besucher der Eisbahn und beißt genussvoll in seinen Nutella-Crêpe, während er sich an der Bande der Eisbahn anlehnt. Eine Pause machen, bevor es wieder ins Getümmel geht! An diesem zweiten Adventwochenende ist was los. Seine Mutter, ohne Schlittschuhe auf der anderen Seite des Geländers, nickt. „Wir sind aus Weilimdorf und waren schon in den vergangenen Jahren immer hier, das ist wirklich eine super Idee.“ Zum dritten Mal betreibt der Stadtmarketingverein „Mein Gerlingen“ mitten in der Stadt eine Eisbahn auf dem Rathausplatz – nach 2019 und 2023, dazwischen war Pause aufgrund der Coronapandemie.