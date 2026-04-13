Eisbären Berlin: Vermummte Eishockeyfans überfallen Bus von Kölnern

Mit Fahnenstangen und Flaschen: Ein Kölner Fanbus wird nach dem Halbfinale zum Ziel eines brutalen Angriffs von Eisbären-Anhängern. Der Club will derweil „null Toleranz walten lassen“.
Eishockeyfans der Eisbären Berlin haben einen Bus mit Anhängern der Kölner Haie überfallen und angegriffen. Der deutsche Meister Eisbären distanzierte sich deutlich von der Attacke. „Wir entschuldigen uns zutiefst bei den Kölner Haien und ihren Fans, sowie bei allen Insass*innen des überfallenen Fanbusses“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede auch im Namen der übrigen Fangruppierungen. „Wir lehnen Gewalt in jeglicher Form ab und verurteilen den Angriff aufs Schärfste.“