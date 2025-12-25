Eisbaden: Dutzende steigen zum Weihnachtsschwimmen in den Orankesee

Nichts für Warmduscher: Dutzende Mitglieder der Berliner Seehunde sind am ersten Weihnachtstag in den eiskalten Orankesee gestiegen. Die Wassertemperatur lag nur knapp über dem Gefrierpunkt.
Berlin - Bei Lufttemperaturen unter dem Gefrierpunkt sind am Vormittag Dutzende Menschen zum Weihnachtsschwimmen in den Orankesee in Berlin gestiegen. Die Wassertemperatur selbst lag bei etwa 1,5 Grad. An den Rändern des Sees im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen hätten sich bereits dünne Eisschichten gebildet, sagte Uta Wilczok vom Verein Berliner Seehunde.