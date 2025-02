Eisbach in München: Streit um Surferwelle im Englischen Garten

1 Auch im Winter ist das Surfen auf dem Eisbach in München beliebt. Foto: dpa/Peter Kneffel

Der Eisbach mitten in München ist Kult - Surferinnen und Surfer aus aller Welt springen hier auf die Flusswelle. Ein Paradies, selbst im Winter. Doch jetzt gibt es Ärger.











Die Surfwelle am Eisbach in München ist weltberühmt - nun gibt es Ärger rund um das städtische Wasserparadies im Englischen Garten. Betroffen ist allerdings nicht die Kultwelle am Haus der Kunst, wo sich selbst in frostigen Winternächten Sportlerinnen und Sportler in die Fluten stürzen. Es geht um die Eisbachwelle 2 oder Dianabadschwelle ein Stück weiter, wo neue Zaunelemente den Zugang zum Wasser an dieser Stelle unmöglich machen oder zumindest sehr erschweren. Ein Umstand, der seit Tagen für Aufregung sorgt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.