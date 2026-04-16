Zimmer aufräumen? Nein danke! Eine neue Umfrage zeigt, was Kinder sich vom Familienurlaub wirklich wünschen - und es sind nicht die Museumsbesuche der Eltern. Spitzenreiter: Eis zum Mittagessen, Zimmer, die man nicht selbst aufräumen muss, und jede Menge Wasserrutschen.
Wenn Kinder ihren Traumurlaub beschreiben dürften, sähe die Welt einfach aus: Eis zum Mittagessen, ein Hotelzimmer, das sich von alleine aufräumt, und stundenlanges Toben auf Wasserrutschen. Eine Studie der Reiseplattform Marriott Bonvoy hat in Deutschland 2.000 Eltern mit Kindern zwischen 5 und 16 Jahren befragt und dabei ermittelt, was die Kleinen wirklich wollen - und was sie auf keinen Fall ertragen können.