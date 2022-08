1 Auch Eis ist teurer geworden, doch der Preis schwankt von Eisdiele zu Eisdiele. Foto: dpa/Jan Woitas

Auf der Stuttgarter Königstraße kostet eine Kugel Speiseeis zum Mitnehmen inzwischen 1,80 Euro. Ein Ausflug zu günstigerem Eis auf der Filderebene.















Link kopiert

Auf der Stuttgarter Königstraße ist ein preisbewusster Eisesser den fiesen Mechanismen des Marktes schutzlos ausgeliefert. Wie hart es auf der Königstraße tatsächlich zugeht, das merkt der preisbewusste Eisesser womöglich erst, wenn er – wiewohl nahezu erlahmt vom regelmäßigen 1,80-Euro-Zücken – per 9-Euro-Ticket einen Ausflug nach Lindau am Bodensee unternimmt. Spätestens dort nämlich wird dem preisbewussten Eisesser gewahr: 1,80 Euro für eine Kugel Schokoladeneis sind zwar auf der Stuttgarter Königstraße üblich, entspringen jedoch keinem Naturgesetz.

In Lindau ist es ja so, dass abends teuer gekleidete Damen in Cafés mit Seeblick teure bunte Getränke zu sich nehmen, die in der Regel Herren in teuren Polohemden bezahlen. Man könnte auch einfach sagen: Lindau ist teuer. In den an besagte Cafés angegliederte Eisverkaufsstellen jedoch gilt für Mitnahmeeis in der Waffel eine Schamgrenze: Die Kugel kostet 1,50 Euro – so viel wie einst auf der Stuttgarter Königstraße.

Drinnen oder mitnehmen

Was aber tun, wenn der Ausflug an den Bodensee vorüber ist, der Eishunger immer noch groß und der Kugelpreis in der Stuttgarter Königstraße immer noch nicht gesunken? Eine Möglichkeit wäre: Ab mit der Straßenbahn nach Leinfelden-Echterdingen. Im Teilort Leinfelden hat am Testnachmittag das einzige auffindbare Eiscafé leider wegen Urlaub geschlossen. Aber im Teilort Echterdingen (wohin die S-Bahn fährt, sofern sie nicht gerade wegen einer Störung nicht fährt) liegt an der Hauptstraße das Eiscafé Venezia, das sich beharrlich gegen die grassierende Draußen-Sitz-Mode wert. Eis wird drinnen gegessen, oder es wird mitgenommen. Und siehe da: Für eine Kugel Schokoladeneis sind 1,50 Euro zu bezahlen, hurra.

Ein paar Schritte weiter liegt am Ende einer Grünanlage die Eisdiele Zuckerschlecken, die von einem massiven Verkaufsraum aus einen gewissen Campingcharme verströmt. Gesessen wird hier draußen – oder das Waffeleis wird mitgenommen, nachdem 1,30 Euro gegen eine Kugel Schokoladeneis eingetauscht wurden, hurra hurra.

Alles schmeckt gut

Sofern nicht gerade eine Störung vorliegt, fährt die S-Bahn von Echterdingen direkt nach Filderstadt-Bernhausen, und das Erste, was dem Eissucher bereits am Bahnhofsplatz (der dort Dr.-Peter-Bümlein-Platz heißt) ins Auge springt, ist das Eiscafé Verdi, mit dem beliebten Draußen-Sitzen-Oder-Mitnehmen-Konzept. Welch eine Überraschung: Die Kugel Schokoladeneis kostet dort 1,40 Euro. Wenn man vom Bahnhof ein paar Schritte Richtung Ortsmitte geht, kommen einem Mütter und Kinder mit Eiswaffeln entgegen. Sie haben ihre Wegzehrung im Eiscafé Eisbär gekauft. Dort sitzen vor der Theke noch mehr Mütter mit noch mehr Kindern im Freien – Eis essend. Jetzt keine Überraschung mehr: Eine Kugel Schokoladeneis kostet 1,40 Euro.

Schon fast satt trauen wir uns nach Stuttgart zurück, zur Sicherheit zunächst an den Filderrand der Stadt: In Stuttgart-Birkach verkauft das Eiscafé Pulcinella eine Kugel Schokoladeneis zum Mitnehmen für 1,40 Euro. Man muss also für eine normalpreisige Kugel nicht bis nach Lindau fahren (dafür gibt es andere gute Gründe), nicht einmal bis nach Leinfelden-Echterdingen. Und jetzt der Eistest: Alle Kugeln haben wie Schokoladeneis geschmeckt, also gut. Es könnte sein, dass das Schokoladeneis im Echterdinger Venezia noch ein bisschen intensiver nach Schokoladeneis geschmeckt hat als bei den Mitbewerbern. Es könnte aber auch sein, dass uns die erste Freude über Eis zum Normalpreis diese Intensität suggeriert hat. Sicher ist: Ohne Eisumlage ist ein Kugelpreis von 1,50 Euro auch im Sommer 2022 offenbar möglich.