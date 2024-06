11 Heute befüllt sie nur noch die Automaten auf dem Hof in Sachsenheim selbst: Anna-Sophia Schmids Eis ist im ganzen Landkreis und darüber hinaus zu haben. Foto: Werner Kuhnle

Anna-Sophia Schmid aus Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) hat sich mit ihren Eiskreationen binnen kürzester Zeit einen Namen gemacht.











Ihr Eis wird mittlerweile an mehr als 100 Stellen verkauft, ihre Eis-Lieferanten fahren in einem Umkreis von bis zu 60 Kilometern rund um den kleinen Hofladen auf den Feldern zwischen Kleinsachsenheim und Freudental. Fräulein Schmid hat sich in Sachen Eis einen Namen gemacht, auch wenn sie diesen Namen erst mal gar nicht cool fand.