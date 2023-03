7 Mija findet ihr Eis klasse – ruckzuck ist der Becher leer. Foto: Werner Kuhnle

Seit drei Wochen bieten Davide De Paola und Giuseppe Amendola das vegane und glutenfreie Bello Eis an. Auch in Bietigheim und in Remseck gibt es das kühle Dessert für Vierbeiner.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die ersten vierbeinigen Kunden haben bei Davide De Paola und Giuseppe Amendola schon vorbeigeschaut. Seit März 2020 heißt das sympathische Duo in ihrem Eiscafé La Porta in der Marbacher Fußgängerzone gleich unterhalb des Torturms Liebhaber von Gelati und Kaffee willkommen. Seit drei Wochen können auch Hundebesitzer ihren Lieblingen etwas Gutes tun, denn De Paola und Amendola haben Hundeeis in ihr Sortiment aufgenommen.

Im Netz waren die beiden auf das Thema gestoßen, und als sie zur großen Eismesse nach Rimini reisten, ließ sie das Thema nicht los. „Wir fahren dort hin, um neue Trends aufzunehmen“, erzählt Davide De Paola. Die Inspiration für die neue Saison zeigt sich aktuell in einem Popcorn-Eis, einem türkisfarbenen Paw-Petrol-Eis und in einem Pokémon-Eis aus weißer Schokolade. Die beiden letzten Varianten liegen bei den kleinen Gästen in der Gunst schon ganz weit vorn.

Eiscreme wird aus Reismilch hergestellt

Von den Zweibeinern zurück zu den Vierbeinern. Auch das Bello Eis kommt an. Mija, eine elf Monate alte Appenzeller Sennenhündin kann es gar nicht schnell genug gehen: Deckel runter, Zunge rein und ratzfatz ist der Becher leer. „Den Hunden schmeckt das Eis, und das ist das Wichtigste“, sagt Amendola. Er weiß: Ist der Hund zufrieden, sind es Frauchen und Herrchen auch.

Die 60-Gramm-Portion ist in einen 90-Milliliter-Becher gefüllt – damit es der Hund beim Essen leichter hat. Hergestellt wird die Eiscreme aus Reismilch, Agavendicksaft, raffiniertem Kokosnussöl, Inulin und Sojaprotein. Als Verdickungsmittel werden Guakern- und Johannisbrotkernmehl eingesetzt. Das Eis ist vegan und beinhaltet weder Weißzucker noch Laktose, denn beides vertragen Hunde schlecht. Vom Geschmack her ist es durch den Agavendicksaft leicht süßlich.

Hundeeis beim Urlaub in Italien entdeckt

Hinter der Marke Bello Eis steckt Christian Scaletta. Der Meckenbeurer ist 2005 von Italien nach Deutschland gezogen und seitdem in der Eisbranche tätig. In einem Familienurlaub im Herbst 2021 in Italien entdeckte Scalettas Frau eine Sorte für das tierische Familienmitglied Lilly. Und der Vierbeiner war mindestens so begeistert wie das Frauchen. „Das Ende vom Lied war: 15 Tage Eis beim selben Italiener – der Hund war happy, und gleichzeitig war eine Geschäftsidee geboren“, erzählt Christian Scaletta.

Etwa sechs Monate dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung. Der Gelatiere probierte verschiedene Rezepturen aus – immer mit dem Grundstoff Reismilch. Produzieren lässt der 39-jährige Unternehmer sein Bello Eis in Markdorf und Radolfszell. Dafür hat er sich als Futtermittelunternehmen zertifizieren lassen müssen.

Auch in anderen Orten gibt es inzwischen Hundeeis

Im Sommer 2022 ist Bello Eis auf den Markt gekommen – und ist seitdem auf der Erfolgsspur. Eigentlich wollte Scaletta ein paar Kollegen in der Bodenseeregion mit seinem Eis versorgen, doch inzwischen bieten bundesweit schon knapp 100 Eisdielen seine Kreation an. Im Landkreis Ludwigsburg sind es neben der Eisdiele La Porta das Eiscafé Iannuzzi in Bietigheim und die Schifferclub Gaststätte in Remseck. Den Preis machen die Eisdielen-Besitzer selbst. In Marbach kostet der Becker 3,90 Euro. „Es sind ungefähr zwei normale Kugeln“, sagt De Paolo. Also 90 Cent mehr als Eis für zweibeinige Genießer. Thema war das bisher noch nicht. „Hundebesitzer geben gern Geld für ihr Tier aus“, sagt De Paola. Weitere Sorten mit Leberwurst oder Fisch wird es – zumindest von Christian Scaletta – nicht geben. Das würde zu kompliziert für seine Kunden, ist er überzeugt.