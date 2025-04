An heißen Tagen gibt es kaum etwas Schöneres als eine köstliche Kugel Eis. Stuttgart und die Umgebung bieten zahlreiche hervorragende Eisdielen, die mit Qualität, Kreativität und Geschmack überzeugen. Von traditionellen Klassikern bis hin zu ausgefallenen Kreationen wie Erdnussbutter oder Bergamotte-Earl-Grey – die Eismanufakturen der Region verwöhnen jeden Gaumen mit frischen, oft regionalen und saisonalen Zutaten. Jetzt die besten Eiscafés in Stuttgart und Umgebung entdecken und erfahren, welche Sorten man unbedingt probieren sollten.

Old Bridge Gelateria in Mitte

Diese Gelateria glänzt mit hervorragenden Bewertungen auf Google und TripAdvisor. Über 70 hausgemachte Eiskreationen werden in der Eberhardstraße verkauft. Täglich werden 24 Sorten frisch im eigenen Eislabor hergestellt. Wer das Old Bridge Brioche noch nicht kennt, sollte sich diesen italienischen Gaumenschmaus nicht entgehen lassen. Das fluffige Brioche nach originalem italienischem Rezept wird mit Eiskugeln der Wahl befüllt.

Eberhardstraße 31, 70173 Stuttgart

Bolzstraße 10, 70173 Stuttgart

Claus Eismanufaktur & Deli in Mitte

In der Claus Eismanufaktur kommen Eiscreme-Fans ganz auf ihre Kosten. Wer einmal etwas Ausgefallenes probieren möchte, wird hier garantiert fündig. Neben altbekannten Klassikern ist man im Claus immer auf der Spur neuer Trends und Eiskreationen. Hier gibt es leckere wechselnde Sorten wie Tonkabohne-Birne oder Erdbeer-Tiramisu. Großer Wert wird hier auf regionale und hochwertige Zutaten gelegt.

Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart

Vana Eis Manufaktur in Stuttgart-West

Die Vana Eis Manufaktur finden Eisliebhaber im Stuttgarter Westen und in Fellbach. „Vana“ steht dabei für „Vielfalt, Außergewöhnlich, Natürlich und Ausgezeichnet“. Deshalb sind die verarbeiteten Produkte weitestgehend saisonal, regional und von bester Bio-Qualität. In der eigenen Eismanufaktur sind bisher mehr als 200 Sorten entstanden. Auch ausgefallene Eissorten wie Heidelbeere-Lavendel oder Erdnuss-Schoko-Karamell landen hier in der Waffel. Wer auf der Suche nach veganem Eis oder auch zuckerfreiem Eis ist, wird hier ebenfalls fündig.

Eiscafé Fellbach: Sebastian- Bach-Straße 14, 70734 Fellbach

Eiscafé Stuttgart-West: Breitscheidstr. 20, 70176 Stuttgart

Gelateria Kaiserbau am Marienplatz

Was gibt es Schöneres als am Marienplatz in der Sonne zu sitzen mit einer Waffel Eis in der Hand. Bestens versorgt wird man in Stuttgart-Süd von der Gelateria Kaiserbau. Hier gibt es neben klassischen Eissorten auch veganes und zuckerfreies Eis. Auch ausgefallene Eissorten landen hier im Becher, beispielsweise Fior di Latte-Brezel, Hafer-Matcha oder Bergamotte-Earl-Grey.

Marienplatz 14, 70178 Stuttgart

Eis-Bistro Pinguin am Eugensplatz

Ein absoluter Publikumsliebling ist der Eis Pinguin am Eugensplatz. Hier gibt es eine Kugel auf die Hand und dann kann man auf der anderen Straßenseite die wundervolle Aussicht auf Stuttgart genießen. Neben leckeren Klassikern wie Himbeer, Zitrone oder Schokolade gibt es hier auch verschiedene Joghurt-Eis sowie Sonderkreationen wie das Mercedes-Eis (Mandeleis mit Schokostückchen), das Mops-Eis (Mandarine, Orange, Passionsfrucht, Sanddorn) oder Sorten wie Tiramisu, After Eight und Banane.

Eugensplatz 2A, 70184 Stuttgart

Mont Blanc Gelateria

Die Mont Blanc Gelateria ist drei Mal in Stuttgart vertreten. Neben herrlichen Macarons, luftigen Waffeln und zarten Crêpes gibt es hier auch leckere Eiscreme. In die Waffel wandern leckere Geschmacksrichtungen wie Mango, Açai, Kinderschokolade oder Bubble Gum. Wer auf der Suche nach veganem Eis ist, wird hier ebenfalls fündig.

Standorte: Sophienstraße 21, Kronenstraße 7 und Stuttgarter Straße 72a

Zur Schleckerei in Stuttgart-Ost

Im Stuttgarter Osten stehen Eisliebhaber bei der Schleckerei Schlange. Hier wird das Eis jeden Tag frisch zubereitet und dabei werden soweit möglich regionale und ausschließlich natürliche Zutaten verwendet. Täglich stehen acht bis zwölf verschiedene Eissorten zur Wahl. Neben allseits beliebten Klassikern finden sich im Sortiment auch ausgefallene Sorten wie White Coffee, Cheesecake, Ricotta-Rucola-Walnuss, Apfelkuchen, Whiskey, Popcorn-Karamell-Schoko oder Sorbet-Sorten wie Birne, Kalamansi, Matcha-Tee und mehr.

Landhausstraße 154, 70188 Stuttgart

Amatista in Degerloch

Das familiengeführte Eiscafé Amatista in Degerloch gehört zu den absoluten Lieblingen in Stuttgart. Das Eiscafé ist bekannt für seine großen Eisbecher und Sorten wie Popcorn, Caramel und Fleur de Sel oder Stracciatella-Wasabi.

Rubenstraße 1, 70597 Stuttgart

Eiswerkstatt in Stuttgart-West

Die Eiscreme der Eiswerkstatt in Stuttgart ist vor allem frisch, saisonal und bio. Die selbstentwickelten Rezepte werden mit natürlichen, hochwertigen Zutaten umgesetzt. Welche Sorten täglich in der Eistheke zu finden sind, steht auf einer kleinen Tafel im Schaufenster. Von Klassikern wie Schokolade oder Joghurt bis hin zu ausgefalleneren Sorten wie Erdnussbutter oder Kiwi, findet hier jeder Kunde sein neues Lieblingseis.

Senefelderstraße 70, 70176 Stuttgart

Theo's Eisdiele am Killesberg

Am Höhenpark am Killesberg in Stuttgart genießen Sonnenanbeter eine Auszeit bei einem leckeren Eis aus Theo’s Eisdiele. Hier sind die klassischen Sorten wie Schokolade oder Erdbeere noch immer sehr beliebt. Wer sein Eis auf die Hand nimmt, ist im Handumdrehen im schönen Höhenpark und spaziert durch die Natur.

Am Höhenpark 4, 70192 Stuttgart

Wer immer auf der Suche nach leckeren und neuen Eissorten zum Probieren ist, wird auch in der Umgebung fündig.

Café da Luana in Weil der Stadt

In Weil der Stadt finden Eisliebhaber das Café da Luana. Hier gibt es beispielsweise das Kepler-Eis, eine Kreation aus weißer Schokolade mit Haselnusssoße und Neapolitanerstückchen. Wer Kokos liebt, probiert den „Sommertraum“, eine Kombination von Kokos und Zitronencreme mit Keksstückchen.

Viehmarktplatz 3b, 71263 Weil der Stadt

Eiserei in Rutesheim

Hochwertiges, leckeres und lokales Eis gibt’s in Rutesheim in der Eiserei. Neben den Klassikern wie Pistazie oder Stracciatella kommt hier auch eine Kugel Bueno, Käsekuchen Heidelbeer oder Butterkeks Himbeer in die Waffel. Auch eine große Auswahl veganer Eissorten wandern hier in den Becher, beispielsweise Salted Peanut, Mango oder Cassis.

Leonberger Straße 18, 71277 Rutesheim

Eiscafé Mille Miglia in Murr

Wer Lust auf ausgefallene Sorten wie Mohneis oder ein Orangen-Gin-Sorbet hat, wird bei Mille Miglia in Murr fündig. Auch hier kann das leckere Eis im fluffigen Brioche genascht werden. Auch vegane Eissorten können hier probiert werden.

Dorfplatz 2, 71711 Murr

Amore & Gelati in Nürtingen

Leckere Eissorten gibt es auch in Nürtingen im Amore & Gelati. Ob Cappuccino, Banana Brownie, weiße Schokolade, Blutorange oder Peanut Caramel – hier kommt jeder Besucher auf seine Kosten.

Mönchstraße 37, 72622 Nürtingen