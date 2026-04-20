Eis aus Rutesheim: „Wir machen noch richtig echtes Eis“ – Eiserei eröffnet am Killesberg

Die beliebte Eiserei aus Rutesheim eröffnet eine neue Filiale am Stuttgarter Killesberg. Neben 26 Sorten lockt ein besonderes Konzept.
Gute Nachrichten sind das für alle, die außergewöhnliches Eis lieben: Direkt am Höhenpark Killesberg eröffnet bald eine neue Eisdiele – es ist ein weiterer Standort der beliebten Eiserei aus Rutesheim. In den Räumlichkeiten nahe der U-Bahn-Station Killesberg gibt es künftig 26 verschiedene, auch besondere Sorten wie Rhabarbercrumble, Joghurt-Maracuja oder Milchreis-Zimt.