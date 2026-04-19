Die Eiserei aus Rutesheim macht am Höhenpark Killesberg in Stuttgart eine neue Filiale auf. Geplant sind besondere Sorten, ein Eiscafé im Winter – und weitere Standorte.

Gute Nachrichten sind das für alle, die außergewöhnliches Eis lieben: Direkt am Höhenpark Killesberg eröffnet bald eine neue Eisdiele – es ist ein weiterer Standort der beliebten Eiserei aus Rutesheim. In den Räumlichkeiten nahe der U-Bahn-Station Killesberg gibt es künftig 26 verschiedene, auch besondere Sorten wie Rhabarbercrumble, Joghurt-Maracuja oder Milchreis-Zimt.

Dass er den Standort überhaupt entdeckt habe, war eher ein glücklicher Zufall, berichtet Inhaber Peter Rebmann. Denn eigentlich wollte er im kommenden Sommer nur mit der mobilen Eisvitrine auf dem Lichterfestival vertreten sein.

Als er die Organisatoren kontaktierte, kam der unerwartete Hinweis: Warum nicht die leer stehenden Räume der ehemaligen Eisdiele am Höhenpark nutzen?

Rebmann, der bis dato nichts von dem potenziell geeigneten Eiscafé-Standort wusste, reagierte sofort. „Wir sind direkt hingefahren – und die Lage ist wirklich sehr gut.“ Sie hat allerdings auch ihren Preis: Allein mit dem klassischen Straßenverkauf lasse sich die Wirtschaftlichkeit kaum sichern, erklärt Rebmann. Überzeugt habe ihn und sein Team aber der große Eventraum im hinteren Bereich.

Eiserei auf dem Killesberg plant ein Eiscafé

Gerade in den Wintermonaten soll dieser genutzt werden: Geplant ist dann ein Café mit Gastro-Angeboten wie Waffeln oder Crêpes – und natürlich Eis. „Das bringt allerdings wahnsinnige Investitionskosten mit sich“, so Rebmann. Der Betreiber hofft insbesondere auf mehr Gäste in den Abendstunden als am Standort in Rutesheim. Die neue Filiale in Stuttgart soll täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet sein.

Einblick in die neuen Räumlichkeiten auf dem Stuttgarter Killesberg Foto: privat

Mit Isabel Mayr, der früheren Betreiberin des Rutesheimer Feinkostladens „VinteTrez“, hat sich Rebmann außerdem eine erfahrene Mitstreiterin ins Boot geholt. „Sie hat den kulinarischen Background und ist eine wahre Bereicherung“, sagt er. Gemeinsam mit zwei weiteren Führungskräften sieht er sein nun vierköpfiges Leitungsteam gut aufgestellt für die Expansion.

Und er ist ohnehin überzeugt von den Eiserei-Produkten: „Ich glaube, dass wir in und um Stuttgart zusammen mit weiteren Eisdielen qualitativ führend sind“. Die Eiserei verzichte auf künstliche Weichmacher und beziehe das Obst für die Sorten von einem lokalen Obstbauern.

Eröffnung der neuen Filiale ist am 25. April

Im eigenen Eislabor in Rutesheim entstehen zudem ständig neue Kreationen. Aktuell werden etwa Sorten wie Physalis oder Buttermilch entwickelt. Für den Sommer sind auch alkoholische Varianten wie Aperol Spritz, Bacardi-Himbeer und Caipirinha geplant. „Wir machen noch richtig echtes Eis und haben viel Spaß dabei“, sagt Rebmann.

Trotz steigender Mieten sowie hoher Lebensmittel- und Energiekosten blickt der Eiserei-Betreiber optimistisch in die Zukunft. „Wir sind so überzeugt von uns, dass wir weiter wachsen werden – aber nie unter Einschränkung der Qualität“, betont er. Vorerst liegt der Fokus jedoch auf der Neueröffnung am Killesberg: Am 25. April geht es ab 11 Uhr los. Eine Portion kostet 2,50 Euro, ab zwei Kugeln sinkt der Preis auf je 2,40 Euro.

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