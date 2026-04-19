Die Eiserei aus Rutesheim macht am Höhenpark Killesberg in Stuttgart eine neue Filiale auf. Geplant sind besondere Sorten, ein Eiscafé im Winter – und weitere Standorte.
Gute Nachrichten sind das für alle, die außergewöhnliches Eis lieben: Direkt am Höhenpark Killesberg eröffnet bald eine neue Eisdiele – es ist ein weiterer Standort der beliebten Eiserei aus Rutesheim. In den Räumlichkeiten nahe der U-Bahn-Station Killesberg gibt es künftig 26 verschiedene, auch besondere Sorten wie Rhabarbercrumble, Joghurt-Maracuja oder Milchreis-Zimt.