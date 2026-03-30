Einziges Stuttgarter Windrad: Grüner Heiner in Stuttgart – Windrad wird nachts zum Lärmschutz gedrosselt

Seit 2002 wird eine größere Anlage bei Weilimdorf geplant – bis Ende 2028 soll sie stehen. Zum Schutz von Mensch und Tier müssen die Betreiber auf 13 Prozent Stromertrag verzichten.
Etwas unförmig wird das neue Windrad auf dem Grünen Heiner schon aussehen. Denn der Mast wird unverhältnismäßig niedrig sein im Vergleich zur Länge der Rotorblätter. Das sei dem ungewöhnlichen Standort geschuldet, erklärte Wilfried Haas, der Geschäftsführer von Gedea, jetzt bei der Vorstellung des aktuellen Projektstandes im Stuttgarter Ausschuss für Klima und Umwelt: Man könne auf der engen Kuppe keinen größeren Kran aufbauen, und so liege die Nabenhöhe „nur“ bei 81 Metern – die Rotorblätter sind 69 Meter lang. „Wir hätten gerne höher gebaut“, so Haas.