Einziges Konzert in Deutschland: Queens of the Stone Age wütend und enttäuscht über Last-Minute-Absage

Das Konzert von Queens of the Stone Age am 23.10. in Berlin wurde kurzfristig abgesagt. Die Band macht den Veranstalter verantwortlich und zeigt sich enttäuscht. Fans sind entsetzt.
Es hätte ein unvergesslicher Abend mit einer der legendärsten amerikanischen Alternativemusiker überhaupt werden sollen. Viele Fans hatten sich darauf gefreut, Queens of the Stone Age in Berlin live zu erleben. Doch daraus wird nichts. Das für den 23. Oktober 2025 geplante Konzert fällt überraschend kurz vor der Show aus.