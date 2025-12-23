Einzigartiges Team in Stuttgart: Bälle, Tore, Leibchen– Bescherung für die Fußballlöwen

1 Stefan Leihenseder hat mit Sohn Anton (mit Ball) die Fußball-Gruppe ins Leben gerufen – hier ein Foto vom Training aus dem Sommer. Foto: Ferdinando Iannone

Für Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen gibt es beim TB Untertürkheim eine eigene Mannschaft. Die Aktion Weihnachten hat den „Fußballlöwen“ Trainingsmaterial spendiert.

Jaro gibt alles. Er läuft über den Kunstrasen. Da kommt der Ball auch schon. Lukas hat den Pass gespielt – Jaro holt aus. Trifft er? Er trifft! Der Ball landet im Tor. Das ist unbewacht, aber egal. Der Grundschüler reißt die Arme hoch. „Super“, ruft sein Trainer, Stefan Leihenseder. Da kommt schon das nächste Kind aufs Tor zugelaufen, mit rotem Kopf und unverwechselbaren Schritten. Wieder ein Tor! Auch Anton jubelt.

Seit bald einem Jahr trainieren sie regelmäßig auf dem Kleinfeld beim TB Untertürkheim – die „Fußballlöwen“. Diesen inoffiziellen Namen haben sich die Kinder und ihr Trainer selbst gegeben für ihre in Stuttgart einzigartige Fußballgruppe. Die richtet sich ausschließlich an fußballbegeisterte Kinder mit einer motorischen Beeinträchtigung. Anfangs waren sie nur zu viert, inzwischen sind sieben Kinder dabei im Alter von sieben bis elf Jahren. Im Sommer haben sie der Hitze getrotzt – und nun im Winter der Kälte.

Sohn Anton hat erst mit fünfeinhalb laufen gelernt

Trainiert wird montagnachmittags draußen auf dem Kunstrasen. „Sie kommen alle so gerne, das ist ganz arg schön“, freut sich Leihenseder. Der 57-Jährige hat die Gruppe gemeinsam mit seiner Frau Mirja ins Leben gerufen. Sie wollten ihrem Sohn Anton unbedingt den Traum erfüllen, in einem Verein Fußball zu spielen. In einer klassischen Mannschaft hätte er keine Chance, sind sie sicher. Anton hat erst mit fünfeinhalb Jahren gehen gelernt. Er kann mit dem Tempo gesunder Kinder nicht mithalten.

Der Zehnjährige wurde als Extremfrühchen geboren – nach 23 Wochen im Mutterleib. Das erste halbe Lebensjahr verbrachte er im Krankenhaus. Er wurde mit einem Sauerstoffgerät entlassen. Früh zeigten sich motorische Probleme. Anton war noch keine drei Jahre alt, als ein Arzt den Eltern riet, ihren Sohn in den Rollstuhl zu setzen. „Dann haben Sie ihre Ruhe“, erinnert sich Mutter Mirja. Für die Eltern kam das nicht infrage. Den Rollstuhl parkten sie im Keller. Sie sahen die Chance für ihren Sohn, auf die Beine zu kommen. Und arbeiteten viel mit ihm. Vor allem viel mit dem Ball. Bälle liebt der Junge, darüber ließ er sich am besten motivieren. So hätten sie ihn letztlich zum Laufen gebracht, erzählen sie. Weil es immer um mehr ging als ums Gehen. Anton wollte kicken können.

Doch es gab in Stuttgart kein Vereinsangebot für Kinder in seinem Alter, die „nur“ eine körperliche Einschränkung haben. So kam es, dass sie selbst eines starteten – beim TB Untertürkheim.

Auch Antons Teamkollege Lukas findet seine Mannschaft „richtig geil“. Er wollte schon lange Fußball spielen, wie sein Bruder. „Ich freue mich, dass ich jetzt hier spielen kann mit welchen, die auch eine körperliche Beeinträchtigung haben“, sagt Lukas. Bei ihm war im Alter von drei Jahren eine Autoimmunenzephalitis ausgebrochen. Ein Begleitsymptom sind epileptische Anfälle. Er habe in den vergangenen sieben Jahren sicherlich 20 Mal das Laufen neu lernen müssen, berichtet seine Mutter. Sie macht es glücklich, ihren Sohn so begeistert beim Training zu erleben.

Weitere Kinder sind willkommen

Die Ausrüstung hat sich Stefan Leihenseder bisher von anderen Mannschaften geliehen. Kürzlich hat er Material entdeckt, das sich noch besser eignet. Darunter sind kleine Tore mit Kippschutz, deren Querlatte mit Schaumstoff ummantelt ist, sodass man sich nicht wehtut, wenn man dagegen fällt. Auch fünf leichte Fußbälle, Leibchen und eine Koordinationsleiter hat er auf die Wunschliste geschrieben, die er an die Aktion Weihnachten geschickt hat. Wir ermöglichen die Anschaffungen und freuen uns über Spenden.

Weitere Kinder zwischen sieben und elf Jahren mit motorischer Beeinträchtigung sind bei den „Fußballlöwen“ willkommen – Informationen unter fussballspiel@freenet.de.

