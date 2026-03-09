Einzigartige Fossiliensammlung: Naturkundemuseum in Göppingen hat keine Zukunft

Die Fossiliensammlung Dr. Engel gilt als wissenschaftlicher Schatz. Vor 100 Jahren kam sie in den Besitz der Stadt Göppingen. Weil das Geld fehlt, soll sie nicht mehr zu sehen sein.
Eigentlich ist alles angerichtet für eine strahlende Museums-Zukunft: Die Stadt Göppingen verfügt mit der Sammlung Dr. Engel über einen wissenschaftlich bedeutenden Fossilienschatz sowie über eine attraktive Schmetterlingssammlung. Mit dem Badhaus und der Badherberge in Jebenhausen hat sie historisch bedeutende Baudenkmale, deren Sanierung der Gemeinderat mehrfach beschlossen hat. Eine Machbarkeitsstudie zeigt auf, wie Gebäude und Sammlung zu einer modernen Anlaufstelle der Naturkunde zusammengefügt werden könnten. „Extrem verlockend und attraktiv“ nannte der Oberbürgermeister Alexander Maier das Konzept, das die Stadt für die Attraktivitätssteigerung des Naturkundemuseums in Auftrag gegeben hat.