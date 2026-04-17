Einzig wahre Posh Spice: David Beckham gratuliert seiner Victoria süß und frech zum Geburtstag

David Beckham hat seiner Ehefrau Victoria zum 52. Geburtstag eine rührende Instagram-Botschaft gewidmet. Zur Fotostrecke mit Rückblenden aus Kindheit, Bühnenzeit und Ehe schrieb der Ex-Fußballstar emotionale Zeilen - einen frechen Spruch hatte er aber auch parat.
David Beckham (50) hat seiner Ehefrau Victoria Beckham zum 52. Geburtstag eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. Am Freitag veröffentlichte der frühere Fußballstar auf Instagram eine Fotostrecke mit Rückblenden aus dem Leben des ehemaligen Spice Girl und fand dazu emotionale Worte.