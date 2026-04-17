Einzig wahre Posh Spice: David Beckham gratuliert seiner Victoria süß und frech zum Geburtstag

David Beckham hat seiner Ehefrau Victoria zum 52. Geburtstag eine rührende Instagram-Botschaft gewidmet. Zur Fotostrecke mit Rückblenden aus Kindheit, Bühnenzeit und Ehe schrieb der Ex-Fußballstar emotionale Zeilen - einen frechen Spruch hatte er aber auch parat.

David Beckham (50) hat seiner Ehefrau Victoria Beckham zum 52. Geburtstag eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. Am Freitag veröffentlichte der frühere Fußballstar auf Instagram eine Fotostrecke mit Rückblenden aus dem Leben des ehemaligen Spice Girl und fand dazu emotionale Worte.

"Happy Birthday an die einzige wahre Posh Spice, wir lieben dich so sehr", schrieb Beckham zu seinem Posting. Er werde dafür sorgen, dass seine Frau einen ganz besonderen Tag bekomme - schließlich habe sie es als "beste Ehefrau, Mutter, Freundin und natürlich Fitness-Partnerin" nicht anders verdient.

Von der Bühne bis ans Meer

Die Bilderreihe ist ein Streifzug durch Victorias Leben: Den Auftakt macht eine Aufnahme aus ihrer Bühnenzeit bei den Spice Girls, komplett in Schwarz gekleidet mit ärmellosem Top, Minirock und passendem Gürtel. Es folgen private Schnappschüsse - die Sängerin strahlend auf einem Bett hüpfend, dazu zwei Kindheitsbilder, eines davon an einem ihrer früheren Geburtstage, ein weiteres neben einem Auto. Ein anderes Foto zeigt die heute 52-Jährige zwischen ihren Eltern Jackie und Anthony Adams.

Anschließend lässt Beckham die gemeinsame Geschichte des Paares Revue passieren, das bereits seit 1999 als Eheleute durchs Leben schreitet: Victoria auf seinem Schoß, beide im Partylook, eng umschlungen in Badekleidung am Meer. Den Abschluss bildet ein Schwarzweiß-Porträt der ehemaligen Pop-Sängerin mit schulterlangem Haar und weißer Bluse.

Netflix-Moment mit Augenzwinkern

Victoria reagierte in den Kommentaren prompt und schrieb: "Ich liebe dich so sehr." In seinen Instagram-Storys legte David Beckham dann mit einem frechen Spruch nach, der Fans der Netflix-Dokuserie "Beckham" aus dem Oktober 2023 sofort vertraut vorkommen dürfte: "Meiner Arbeiterklasse-Ehefrau, alles Gute zum Geburtstag. Wir lieben dich." Dazu schrieb er augenzwinkernd: "Sei ehrlich."

Die Anspielung zielt auf eine virale Szene aus der Doku ab, in der der Ex-Fußballer seine Frau beim Interview unterbricht und ihr nahelegt, zuzugeben, dass ihre Familie sehr wenig mit der Arbeiterklasse zu tun hatte - schließlich sei sie im Rolls Royce zur Schule gefahren worden.