Einzelne Gewitter möglich: Frühlingswetter bringt starken Pollenflug im Südwesten

Sonne und milde Temperaturen, aber auch mehr Pollen: Was Allergikern im Südwesten blüht und wo Menschen in den nächsten Tagen trotz Frühling mit Gewittern und Sturmböen rechnen sollten.
Pollenallergiker dürften in den kommenden Tagen stärker zu kämpfen haben. Vor allem für Birken wird laut dem Pollenflug-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in fast ganz Baden-Württemberg eine hohe Belastung erwartet. Lediglich für den Westrand Richtung Frankreich und Rheinland-Pfalz wird eine etwas geringere Intensität vorhergesagt. Diese war am Sonntag in den meisten Landesteilen jeweils etwas geringer.