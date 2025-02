14 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat am 23. Bundesliga-Spieltag bei der TSG Hoffenheim 1:1 gespielt. Wir haben alle mindestens zehn Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert



Der VfB Stuttgart hat am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der TSG Hoffenheim 1:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 36 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es bereits am Freitagabend in der MHP-Arena gegen den FC Bayern (28. Februar, 20.30 Uhr, Liveticker).