15 Sasa Kalajdzic und der VfB Stuttgart haben einen Punkt in der Fremde geholt. Foto:

Der VfB Stuttgart hat am 18. Bundesliga-Spieltag bei der SpVgg Greuther Fürth 0:0 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Link kopiert

Fürth/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth 0:0 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo 18 Punkte auf der Habenseite und steht zumindest vorerst auf dem 15. Tabellenplatz.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Im ersten Durchgang war ein eher durchwachsener Beginn in die Partie zu beobachten. Beide Mannschaften legten zuerst den Fokus darauf, keine Fehler zu machen. Die Begegnung gestaltete sich dementsprechend zerfahren. Dann eroberten sich die Hausherren die Spielhoheit und hatten auch die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Florian Müller reagierte aber stark auf der Linie. In der Folge kam der VfB besser auf, doch außer der Fallrückzieher-Chance von Sasa Kalajdzic kamen die Schwaben zu keinen guten Abschlussmöglichkeiten und so ging es torlos in die Katakomben.

Nach der Pause pegelte sich das Spiel schnell wieder auf bescheidenem Niveau ein. Die Teams demonstrierten deutlich, warum sie im Tabellenkeller der Bundesliga stehen. Um die 75. Minute entwickelte der VfB so etwas wie eine Druckphase, es kam zu mehreren Eckbällen. Einen davon erreichte Kalajdzic per Kopf, sein Versuch ging knapp links neben das Gehäuse. Der VfB blieb am Drücker, schnürte die Franken ein. Doch bei den Abschlüssen fehlte Präzision – etwas bei Alexis Tibidis Hereingabe auf Kalajdzic. Der Österreicher setzte seinen Versuch drüber. Die große Möglichkeit zum Siegtor hatte Ömer Beyaz – doch der Schuss aus der Drehung des jungen Offensivmannes ging haarscharf neben den Pfosten und so blieb es beim torlosen Remis in Franken.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.