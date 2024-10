Der VfB Stuttgart hat am zweiten Spieltag der Champions League 1:1 gegen Sparta Prag gespielt. Damit hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß nun einen Punkt auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag der Königsklasse geht es Juventus Turin (22. Oktober, 21 Uhr, Liveticker).

Im ersten Durchgang zeigten sich die Gäste aus Tschechien direkt hellwach und wirkten zielstrebiger. Der erste Treffer indes gelang den Schwaben – und das mit der ersten gefährlichen Aktion: Nach Flanke von Maximilian Mittelstädt war Enzo Millot mit dem Kopf zur Stelle und markierte das 1:0 (7.). Doch in der 32. Minute musste der VfB den Ausgleich hinnehmen. Kaan Kairinen verwandelte einen Freistoß direkt ins rechte obere Toreck. Mit dem 1:1 ging es vor 60.000 Zuschauern in die Kabinen – auch, weil der VfB bei zwei Aluminiumtreffern der Gäste durchaus Glück hatte.

Nach der Pause nahm das Team von Sebastian Hoeneß das Heft des Handelns in die Hand und erspielte sich bis zur 50. Minute gute Gelegenheiten durch Stiller, Millot und Demirovic. Die Tschechen standen vorwiegend in der eigenen Spielhälfte und machten die Räume für die Brustringträger eng. In der 88. Minute scheiterte der eingewechselte Fabian Rieder an Sparta-Keeper Peter Vindahl – schlussendlich blieb es beim 1:1.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 10 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.