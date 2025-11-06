Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Torschütze El Khannouss glänzt – das sind die Noten für die VfB-Profis

17 Ein Kopfball als sportliche Erlösung: Bilal El Khannouss bringt den VfB gegen Feyenoord Rotterdam mit 1:0 in Führung. Foto: Baumann/Hansjürgen / Britsch

Der VfB Stuttgart hat vor 60 000 Fans gegen Feyenoord Rotterdam mit 2:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











Dieser Sieg war wichtig: Der VfB Stuttgart hat am vierten Spieltag der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam mit 2:0 gewonnen. In der ersten Hälfte hatten die 60 000 Zuschauer eine weitgehend ereignisarme Partie ohne Tore gesehen – dann erlöste El Bilal El Khannouss mit einem Kopfballtreffer zum Sieg die VfB-Fangemeinde (84.). Deniz Undav ließ dann das 2:0 folgen (90. +1).