Einzelkritik zum VfB Stuttgart So haben sich die VfB-Spieler geschlagen

Von ggp/gp 10. November 2018 - 17:27 Uhr

Der VfB Stuttgart hat beim 1. FC Nürnberg mit einem 2:0-Sieg einen Befreiungsschlag gelandet. Unsere Redaktion hat die Spieler in der Einzelkritik bewertet. Lesen Sie hier, wie die Noten für die Roten ausfallen.





13 Bilder ansehen

Nürnberg - Dank einer klaren Leistungssteigerung stoppt der VfB Stuttgart in Nürnberg seinen Abwärtstrend. Beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg gelingt der Weinzierl-Elf der lang ersehnte Dreier – erst der zweite in dieser Saison. Vor allem defensiv zeigt sich die Mannschaft deutlich verbessert und bot einen Leistung an, die man als ordentlich bezeichnen darf. Und dann sorgt auch noch ein Abwehrspieler für das wichtige Führungstor.

Mehr zum Thema

Logisch, dass die Noten unserer Redaktion deutlich besser ausfallen als die letzten Wochen, wo der VfB zuletzt mit drei Niederlagen doch arg in Abstiegsnöte geraten war. Lesen Sie in der Bildergalerie, wie sich die Jungs mit dem Brustring im Einzelnen geschlagen haben.

Hier können Sie selbst die Noten für die Roten vergeben und die VfB-Stars mit Noten bewerten.