Serhou Guirassy köpft den VfB spät in die nächste Runde

16 Serhou Guirassy köpft den VfB spät in die nächste Runde. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat im DFB-Pokal den SC Paderborn mit 2:1 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat im DFB-Pokal beim SC Paderborn mit 2:1 gewonnen. Damit steht die Mannschaft von Bruno Labbadia in der nächsten Pokalrunde. Am kommenden Bundesliga-Spieltag geht es Werder Bremen in Stuttgart (5. Februar, 15.30 Uhr, Liveticker).

Der VfB war in Paderborn statistisch gesehen zwar die bessere Mannschaft, strahlte aber quasi keine Torgefahr aus. So reichte das kuriose Eigentor von Mavropanos lange zur Führung für die Hausherren. Doch der VfB gab nie auf, drehte die Partie spät und siegte mit 2:1 durch Tore von Dias und Guirassy.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.