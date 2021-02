17 Sasa Kalajdzic traf zum 1:0-Auswärtssieg für die Schwaben Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat an diesem Samstag beim 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen. Wir haben alle VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen. Somit hat die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo nunmehr 29 Punkte auf der Habenseite.

Lesen Sie hier: VfB-Sportdirektor offenbar bei Borussia Dortmund im Gespräch

In einem ereignisarmen Spiel war es eine Flanke von Borna Sosa, die als Dosenöffner dienen musste. Sasa Kalajdzic schraubte sich hoch und erzielte per Kopf sein fünftes Tor in den letzten vier Einsätzen.

Lesen Sie hier: Unser Newsblog zum VfB Stuttgart

Weiter geht es für den VfB Stuttgart am kommenden Wochenende. Der FC Schalke 04 wird in Stuttgart zu Gast sein.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.