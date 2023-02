17 Borna Sosa kommt zu spät: Dominick Drexler (24) köpft das 1:0 für den FC Schalke 04. Torwart Fabian Bredlow ist chancenlos. Foto: Baumann/Julia Rahn

Miese Leistung im Kellerduell! Der VfB Stuttgart hat beim FC Schalke 1:2 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet – die richtig schlecht ausfällt.









Was für ein Rückschritt! Der VfB Stuttgart hat am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Kellerduell gegen den FC Schalke 04 mit 1:2 verloren. Damit steckt die Mannschaft von Bruno Labbadia weiterhin tief im Abstiegskampf – und am kommenden Samstag (18.30 Uhr) erwartet der VfB den Rekordmeister FC Bayern München.

Der VfB spielte auf Schalke eine miserable Anfangsphase – mitsamt eines frühen Gegentreffers nach zehn Minuten. Schlechter hätte es gegen das abwehrstarke Schlusslicht, das zuvor vier Nullnummern in Serie abgeliefert hatte, nicht beginnen können. Und es ging mies weiter. Zur Pause lag der VfB 0:2 hinten, das Aufbäumen danach kam zu spät. Am Ende reichte es nicht mehr zum Ausgleich.

