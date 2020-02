16 An Gregor Kobels Leistung lag es nicht, dass der VfB in Franken mit 0:2 verlor . Foto: Pressefoto Baumann

Wir haben die in Fürth mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit Noten bewertet. Die detaillierte Einzelkritik finden Sie in der Bildergalerie.

Fürth/Stuttgart - Der VfB hat im sechsten Spiel unter Trainer Pellegrino Matarazzo die erste Niederlage kassiert - selbst verschuldet. Zu wenig Entschlossenheit und Siegeswillen legten die Stuttgarter beim 0:2 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth an den Tag und bauten damit den anfangs harmlosen und dann immer stärker werdenden Gegner auf. Nur mit individueller Überlegenheit, das bekam der VfB in Fürth zu spüren, reicht es auch gegen solche Kontrahenten nicht. Am Ende hätte der Aufstiegsfavorit sogar noch höher verlieren können – doch der einzige VfB-Akteur mit Normalform, Gregor Kobel im Tor – verhinderte eine noch höhere Niederlage in Franken.

