Der VfB Stuttgart hat am 18. Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Der VfB Stuttgart hat am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Leipzig 1:2 (0:1)verloren. Damit hat die Mannschaft von Bruno Labbadia 16 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Bundesliga-Spieltag geht es Werder Bremen in Stuttgart (4. Februar, 15.30 Uhr, Liveticker).

Wie beim Duell vor zwei Jahren erwischte Dominik Szoboszlai für Leipzig einen Sahnetage, traf doppelt. Das erste Tor erzielte er mit freundlicher Unterstützung des Stuttgarter Keepers Florian Müller, der seinen Freistoß durchrutschen ließ.

Nach der Pause ließ er das zweite folgen. Doch der VfB kam per Elfmeter von Führich ins Spiel zurück. Aber nicht mehr zum Ausgleich, trotz statistischer Überlegenheit in vielen Katgorien.

