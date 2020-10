Mateo Klimowicz und Co. zeigen couragierten Auftritt auf Schalke

17 Mateo Klimowicz und der VfB Stuttgart haben beim FC Schalke 04 1:1 gespielt. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Akteure wie folgt. Foto: Pressefoto Baumann / Tom Weller/Tom Weller

Der VfB Stuttgart hat beim FC Schalke 04 am Freitagabend 1:1 gespielt. Wir haben alle VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Gelsenkirchen - Der VfB Stuttgart hat am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04 am Freitagabend 1:1 gespielt. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo hat somit neun Punkte auf der Habenseite.

Im ersten Durchgang zeigte der Aufsteiger zunächst eine couragierte Leistung. Mateo Klimowicz verpasste bereits nach wenigen Minuten einen frühen Treffer für die Schwaben. Eine Standardsituation brachte die Knappen dann in Führung: Malick Thiaw erzielte in der 30. Minute per Kopfball nach einer Freistoßflanke von Amine Harit das 1:0 für die Königsblauen.

Nach der Pause trat der VfB weiter mutig auf und kam zum Ausgleich: Nicolas Gonzalez verwandelte einen Handelfmeter (56.) zum 1:1. Dabei blieb es bis zum Schluss, obschon der Verein mit dem Brustring deutlich mehr Spielanteile vorzuweisen hatte.

