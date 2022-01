16 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis wie folgt. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart hat am 20. Bundesliga-Spieltag beim SC Freiburg 0:2 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Freiburg/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg mit 0:2 verloren. Damit hat das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo weiterhin 18 Punkte auf der Habenseite – und befindet sich auf einem Abstiegsplatz.

Im ersten Durchgang entwickelte sich zunächst eine zähe Partie, Torchancen waren erst einmal Mangelware. In der 34. Minute fiel Alexis Tibidi nach einem klaren Kontakt im Strafraum der Gastgeber zu Boden. Schiedsrichter Tobias Stieler zeigte auf den Punkt – nur, um den Elfmeter nach Zuhilfenahme des Videobeweises wieder einzukassieren. Der VfB stand daraufhin noch sichtlich unter Schock und fing sich das Eigentor durch Hiroki Ito (37.), der einen Schuss von Nicolas Höfler für Florian Müller unhaltbar abfälschte. Mit dem 1:0 für den SC Freiburg ging es auch in die Kabinen.

Nach der Pause drängten die Breisgauer auf das zweite Tor, der VfB was in der Defensive beschäftigt. Sasa Kalajdzic hatte nach einer Flanke von Borna Sosa in der 58. Minute die Gelegenheit zum Ausgleich – seinen Kopfball konnte SC-Keeper Marc Flekken aber noch entschärfen. Stattdessen erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Kevin Schade (71.) nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des VfB – und besorgte so den Endstand im Landesduell.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.