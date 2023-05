Der VfB Stuttgart hat am 32. Bundesliga-Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen 1:1 (0:0) gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Der VfB Stuttgart hat am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen 1:1 (0:0) gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 29 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es zum FSV Mainz 05 (21. Mai, 15.30 Uhr, Liveticker).

Die 46 300 Zuschauer in der ausverkauften Stuttgarter Arena sahen eine ereignisarme erste Hälfte. Die Gastgeber waren bemüht, den schnellen Rheinländern nicht ins offene Messer zu laufen. Offensiv brachten sie kaum Gefährliches zustande. Ein an Wataru Endo verursachter Foulelfmeter brachte den VfB dann in Führung. Serhou Guirassy traf nach 57 Minuten zum 1:0. Ebenfalls nach Foulelfmeter kamen die Gäste nach 70 Minuten zum 1:1. Fabian Bredlow hatte den Strafstoß verschuldet, Exequiel Palacios verwandelte. Direkt danach vergab Josha Vagnoman die große Chance zum 2:1 – und damit zum Sieg.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.