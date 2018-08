Einzelkritik zum VfB Stuttgart in Mainz Pavard mit Bestnote – Badstuber kann nicht überzeugen

Von Gregor Preiss und Heiko Hinrichsen 26. August 2018 - 17:54 Uhr

Der VfB Stuttgart hat zum Ligaauftakt in Mainz eine bittere Niederlage einstecken müssen. Lesen Sie in unserer Einzelkritik, wie sich die VfB-Spieler geschlagen haben.





Stuttgart - Die VfB-Abwehr stand auch in der neuen Saison – aber leider nur 75 Minuten lang. Bis Holger Badstuber im Laufduell mit Robin Quaison den Kürzeren zog und der VfB einmal mehr in Mainz das Nachsehen hatte. 0:1 verloren, den Saisonauftakt hatten sich die Stuttgarter ganz anders vorgestellt. Was auch daran lag, dass im Spiel nach vorne vom erhofften Qualitätssprung noch nicht viel zu sehen war. Und Badstuber am Ende eines typischen 0:0-Spiels den entscheidenden Fehler machte.

Für die Gästemannschaft von Trainer Tayfun Korkut war die Auftaktniederlage nach dem Pokal-Aus bei Hansa Rostock besonders bitter.

