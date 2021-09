17 Der VfB Stuttgart hat das dritte Saisonspiel verloren. Gegen Leverkusen musste man sich mit 1:3 geschlagen geben. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen 1:3 verloren. Damit hat das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo weiterhin vier Punkte auf der Habenseite.

Wie bereits öfter in dieser Saison hatte der VfB ein Problem damit, zum Spielbeginn hellwach zu sein. Bereits nach zwei Minuten konnte Leverkusens Neuzugang Robert Andrich zur Gästeführung einköpfen. Nach 19 Minuten legte Patrik Schick nach zur komfortablen 2:0-Führung für die Werkself. Der VfB Stuttgart ließ in der Anfangsphase jegliche Struktur vermissen und kam kaum geordnet in das vordere Drittel. Doch anstatt die Führung souverän zu verwalten, brachten die Gäste den VfB zurück ins Spiel. Nach VAR-Check flog erst Robert Andrich vom Platz, Leverkusen ließ sich in der Folge zu einigen weiteren Fouls hinreißen – der VfB nutzte das. Die Schwaben wurden gefährlicher. In der 38. Minute gelang durch Orel Mangala, der sein erstes Tor im VfB-Dress seit Oktober 2020 erzielte, der Anschlusstreffer. Zudem kassierten beide Leverkusener Außenverteidiger Verwarnungen. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen. Nach Wiederbeginn vergingen nur wenige Minuten, dann musste Torschütze Schick die Segel streichen, Piero Hincapie ersetzte ihn. Der VfB hatte das berühmte Momentum für sich, doch wirklich zwingende Tormöglichkeiten erspielten sich die Hausherren nicht. Auch nicht nachdem Trainer Pellegrino Matarazzo einen Doppelwechsel vollzog, Pascal Stenzel und Hamadi Al Ghaddioui für Hiroki Ito und Orel Mangala brachte. Im Gegenteil, Florian Wirtz nutzte einen Fehler im VfB-Mittelfeld, zog davon und traf zum 3:1 für Leverkusen. Im weiteren Spielverlauf mühte sich der VfB redlich, kam aber nicht mehr zu Zählbarem.

