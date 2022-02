17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis wie folgt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat am 21. Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt 2:3 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt mit 2:3 verloren. Damit hat das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo weiter 18 Punkte auf der Habenseite – und befindet sich auf Tabellenplatz 17.

Im ersten Durchgang begannen die Gastgeber sichtlich nervös. Nach sieben Minuten gab es bereits den vierten Eckball für die SGE – und dieser führte zum frühen 0:1 durch Evan Ndicka. Der VfB zeigte sich fünf Minuten später erstmals gefährlich vor dem Frankfurter Tor; doch der Versuch von Orel Mangala wurde von Kevin Trapp entschärft. In der Folge fuchste sich der schwäbische Traditionsverein allerdings immer mehr in die Begegnung – und belohnte sich mit dem 1:1 durch Waldemar Anton (42.). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen.

Nach der Pause wurde der VfB wieder eiskalt erwischt: Dieses Mal war es der eben erst eingewechselte Ajdin Hrustic (47.), der für die Gäste das 2:1 markierte. Erneut war dem Tor ein Eckball vorausgegangen – zu diesem Zeitpunkt der bereits zehnte für die Gäste. Sasa Kalajdzic (62.) vergab nach gut einer Stunde die große Chance zum Ausgleich. Acht Zeigerumdrehungen später war der Österreicher dann zur Stelle – und nickte nach einer Flanke von Borna Sosa mühelos zum 2:2 ein. Zum wiederholten Male gab der Ausgleich keine Sicherheit: Ajdin Hrustic traf zum 2:3-Endstand (77.) – Konstantinos Mavropanos hatte den Schuss des australischen Nationalspielers unhaltbar abgefälscht.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.