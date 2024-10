Der VfB Stuttgart hat am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Holstein Kiel mit 2:1 (1:0) gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nun zwölf Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es bei Bayer Leverkusen weiter (1. November, 20.30 Uhr, Liveticker).

Der VfB spielte eine überlegene erste Halbzeit, in der Deniz Undav nach einer schönen Kombination über El Bilal Touré die Gastgeber in Führung schoss (19.). Einziges Manko in den ersten 45 Minuten war die Chancenverwertung. Nach dem Wechsel lief das Spiel weiter nur in eine Richtung. Es dauerte aber bis zur 61. Minute, ehe Touré mit einem herrlichen Schuss in den Winkel für die Vorentscheidung sorgte. Wenig später wurde es hektisch. Jeff Chabot sah nach einer Rudelbildung die Ampelkarte. Armin Gigovic machte es nach 84 Minuten noch einmal spannend. Doch auch zu zehnt brachte der VfB die Führung über die Zeit.

Wir haben alle mindestens zehn Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.