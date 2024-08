Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Demirovic und Stiller leiten Kantersieg ein

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: dpa//Friso Gentsch

Der VfB Stuttgart hat in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster mit 5:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens zehn Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat seine Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Preußen Münster gewonnen. Die Schwaben setzten sich gegen den Zweitligisten mit 5:0 (3:0) durch und zogen damit in die zweite Pokalrunde ein. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) geht es in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 weiter.