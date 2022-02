16 Chris Führich war einer der besten Stuttgarter gegen Bochum. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat am 23. Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Bochum 1:1 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















VfB Stuttgart hat am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum 1:1 gespielt. Damit hat das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo 19 Punkte auf der Habenseite – und befindet sich weiterhin auf Tabellenplatz 17.

Im ersten Durchgang entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel. Statistisch gesehen bewegten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Der VfB hatte in der Anfangsphase Glück, als Milos Pantovic quasi auf der Torlinie die Nerven versagten und er die Kugel über die Latte bugsierte. Die Möglichkeit war die größte in der ersten Spielhälfte bei einem xG-Wert von 72,6 Prozent. Der VfB wurde dem Bochumer Tor nicht so gefährlich, die Abschlüsse von Waldemar Anton, Konstantinos Mavropanos und Omar Marmoush sendeten aber immerhin offensive Lebenszeichen für den VfB, der ab der 21. Minute ohne den verletzten Silas Katompa Mvumpa auskommen musste. Eine genaue Diagnose seiner Schulterverletzung stand zum Spielende noch aus.

Riemann chancenlos beim Eigentor

Nach der Pause kamen die Hausherren gut in die Partie. In der 55. Minute gab es die Großchance für den VfB. Marmoush wurde auf die Reise geschickt, setzte sich durch, scheiterte aber mit seinem Abschluss an Manuel Riemann im Bochumer Tor. Beim darauffolgenden Eckball war Riemann chancenlos. Orel Mangala köpfte die Ecke von kurzen Pfosten Richtung Tor von Bella Kotchaps Hüfte prallte das Spielgerät zur Stuttgarter Führung ins Tor (56.).

Es entwickelte sich jetzt ein rassiges Spiel mit Vorteilen für den VfB. Mangala muss in der 76. Minute das 2:0 machen (xG 52,6 Prozent), scheiterte aber kläglich. Das Spiel wurde nun von beiden Teams mit offenem Visier geführt. Polters Lattenkopfball in der 83. Minute markierte den Auftakt in eine kampfbetonte Schlussphase vor 20.059 Zuschauern. Der VfB fightete die knappe Führung mit vereinten Kräften über die reguläre Spielzeit. Doch dann kam die allerletzte Situation im Spiel, Mavropanos´Grätsche wurde mit einem Elfmeter bestraft – Eduard Löwen sorgte für den 1:1-Endstand.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.