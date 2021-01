16 Gregor Kobel zeigte eine starke Partie gegen RB Leipzig. Doch auch er musste sich irgendwann geschlagen geben. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat gegen RB Leipzig mit 0:1 verloren. Wir haben alle VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat sein erstes Heimspiel im neuen Fußballjahr mit 0:1 gegen RB Leipzig verloren. Ein leistungsgerechtes Ergebnis. Die Stuttgart mühten sich zwar redlich, mussten sich aber im zweiten Durchgang dem teils immensen Druck der Gäste beugen. Auch die gewohnte Stuttgarter Schlussoffensive reichte nicht zu einem Treffer, Waldemar Anton vergab die große Chance zum Ausgleich in der 86. Minute.

Weiter geht es für den VfB Stuttgart am kommenden Wochenende. Dann wartet am 15. Spieltag in der Bundesliga das Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.