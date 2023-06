Der VfB Stuttgart hat im Hinspiel der Relegation gegen den Hamburger SV 3:0 gewonnen. Damit hat sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß eine top Ausgangslage für das Rückspiel geschaffen. Am kommenden Montag (20.45 Uhr/Liveticker) steht im Hamburger Volksparkstadion das zweite Duell an.

Am Donnerstagabend legte der VfB einen Blitzstart hin. Nach einem Eckball von Borna Sosa köpfte Konstantinos Mavropanos den Ball schon in der ersten Spielminute ins Hamburger Tor. Und die Stuttgarter hätten nachlegen können. Chris Führich scheitere mit guten Möglichkeiten zweimal, die noch besseren Chancen hatte Serhou Guirassy. Doch der Stürmer vergab erst allein vor HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes, danach scheiterte er sogar per Strafstoß.

Doch nach der Pause baut der VfB gleich wieder Druck auf – und der Ex-Hamburger Josha Vagnoman erzielte die hoch verdiente 2:0-Führung. Und drei Minuten später fand dann auch Guirassy seine Treffsicherheit wieder – per Kopf erzielte er das 3:0.

